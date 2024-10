Pentagono a Spiegel, rimandato il summit di Ramstein

agenzia

Si cerca un'altra data per vertice sull'Ucraina in agenda sabato

BERLINO, 09 OTT – Il vertice di Ramstein sull’Ucraina che avrebbe dovuto tenersi sabato prossimo 12 ottobre nella base Nato tedesca è disdetto. Lo ha affermato un portavoce del Pentagono allo Spiegel. Stando al magazine si cerca un’altra data dopo che ieri il presidente Usa Joe Biden ha fatto sapere di dover rinviare la visita in Germania per l’uragano in Florida. Il summit prevedeva la presenza di 50 Stati, rappresentati ai più alti livelli. Anche Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni avrebbero dovuto prendervi parte.

