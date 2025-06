Pentagono, indagine Fbi su fuga di notizie su impatto raid Iran

agenzia

NEW YORK, 25 GIU – L’Fbi sta indagando su come la valutazione preliminare dell’intelligence sugli attacchi americani ai siti nucleari iraniani sia divenuta pubblica. Lo ha annunciato il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Secondo il rapporto, i siti non sono stati distrutti e l’uranio è stato trasferito prima dei bombardamenti. Il programma nucleare iraniano, è la conclusione, è stato ritardato solo di qualche mese.

