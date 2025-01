++ Per debiti con il fisco fino a 84 rate si chiedono online ++

agenzia

Servizio Agenzia Riscossione, per 120 rate serve documentazione

ROMA, 08 GEN – Cartelle a rate fino a 7 anni (84 rate) con una semplice richiesta online. Con l’entrata in vigore delle nuove regole, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione di “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste. La legge prevede che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, si possa procedere su semplice richiesta del contribuente e fino a 120mila euro di debito. La rateizzazione può arrivare a 10 anni in presenza di alcuni requisiti che devono essere documantati. E’ già online il simulatore per verificare se sussistono i requisiti e il numero e importo delle rate.

