agenzia

Bloomberg, perdite dei 500 più ricchi per crollo di Wall Street

NEW YORK, 04 APR – I 500 più ricchi al mondo hanno perso quasi 500 miliardi di dollari, per l’esattezza 485, in due giorni con il crollo di Wall Street. E’ la cifra più alta mai registrata in due sedute. A fare i conti è il Bloomberg Billionaires Index.

