Per la prima volta impianto cocleare robotico in bimbo di 8 mesi

Operazione all'ospedale Martini di Torino

TORINO, 05 DIC – Un intervento innovativo all’ospedale Martini dell’Asl Città di Torino ha permesso di realizzare il primo impianto cocleare robotico al mondo su un bambino di 8 mesi, Nicola, nato con una grave forma di sordità. L’operazione, eseguita da Diego Di Lisi, responsabile della Struttura Semplice Audiologia e Impianti Cocleari ha utilizzato un sistema robotico austriaco che consente una precisione chirurgica straordinaria. La nuova tecnologia prevede l’utilizzo di un braccio meccanico che definisce con precisione la traiettoria degli strumenti chirurgici, mantenendo esattamente la posizione e l’angolo desiderati. Il movimento è estremamente lento e costante, tra 0,1 e 1,0 millimetri al secondo, riducendo al minimo i rischi per le delicate strutture dell’orecchio. “Grazie per questa nuova vita”, sono state le parole dei genitori del piccolo, Giulia e Stefano, rivolte all’equipe medica. Diego Di Lisi ha sottolineato l’importanza di applicare tecniche innovative “soprattutto nei confronti dei bambini, per preservare al massimo le strutture anatomiche”. Ad oggi sono già sei gli interventi eseguiti con questa tecnica, di cui tre su pazienti di età inferiore ai 15 mesi. L’ospedale Martini vanta un’esperienza ventennale in implantologia cocleare, con oltre mille pazienti operati. Il direttore Generale dell’Asl Città di Torino, Carlo Picco, ha espresso orgoglio per “il lavoro sinergico multidisciplinare” che ha reso possibile questo risultato, mentre l’assessore regionale alla Santità, Federico Riboldi, ha evidenziato come questa innovazione permetterà “a sempre più bambini di beneficiare di un trattamento efficace per la sordità profonda, acquisendo le competenze linguistiche e sociali necessarie per una piena integrazione nella vita quotidiana”.

