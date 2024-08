Per l’omicidio di Sharon inviati al Ris 40 Dna

agenzia

Sono profili genetici di familiari, residenti e soccorritori

ROMA, 18 AGO – Sono circa 40, per il momento, i campioni di Dna prelevati dagli inquirenti che indagano sull’omicidio di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate ormai tre settimane fa, la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Si tratta di profili genetici di familiari, abitanti della zona e anche dei soccorritori: questo anche per consentire un’attività eventuale di esclusione di tracce di Dna che non si rivelassero di importanza per le indagini, come per esempio appunto quelli di chi è intervenuto per soccorrerla. Tutti i campioni vengono analizzati dai carabinieri del Ris con le tracce che potrebbero essere riscontrate sugli indumenti della donna, sui campioni che sono stati prelevati durante l’autopsia e anche su alcuni coltelli recuperati nella prima fase delle indagini.

