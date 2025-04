agenzia

Lo rende noto l'Eliseo

PARIGI, 25 APR – “In questo periodo di lutto e di raccoglimento per tutti i fedeli e per il mondo intero, il Presidente della Repubblica non effettuerà nessun incontro diplomatico a margine del funerale di Sua Santità papa Francesco”: lo rendono noto fonti dell’Eliseo alla vigilia del viaggio di Emmanuel Macron a Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA