Per neve scuole chiuse a Potenza e rinviata partita di serie C

Potenza-Benevento si giocherà il 21 gennaio

POTENZA, 12 GEN – A causa della neve che cade senza interruzione dalla notte scorsa, domani le scuole resteranno chiuse a Potenza e in diversi altri comuni del Potentino. La decisione è stata presa stamani. Per lo stesso motivo, è stata rinviata al 21 gennaio (alle ore 15) la partita di Serie C (girone C) Potenza-Benevento, in programma stasera allo stadio “Viviani” del capoluogo lucano.

