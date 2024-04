Per Renault e Nissan nuovi piani di sviluppo in India

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Nuovi piani di sviluppo in India per l’Alliance, la holding che raccoglie Renault, Nissan e Mitsubishi. “Abbiamo opportunitá di sviluppo formidabile”, ha spiegato Luca De Meo, Ceo di Renault nel corso di una conferenza stampa con Jean-Dominique Senard, presidente dell’Allince, e Makoto Uchida, Ceo di Nissan. Il gruppo é presente in India con 15mila persone, un centro ricerche e un impianto a Oragadam, vicino a Chennai, da dove sono uscite finora 2,6 milioni di automobili per Renault e Nissan, di cui 1,1 milioni esportate verso piú di 100 destinazioni, oltre a piú di 4,4 milioni di unitá di propulsione tra motori e cambi. Attualmente in India si stima circolino circa 1,4 milioni di vetture tra Nissan e Renault. La nuova fase di sviluppo prevede un aumento della produzione e delle attivitá di ricerca e sviluppo, grazie a un investimento di 600 milioni di dollari con vari nuovi modelli da produrre. Nei piani di sviluppo si lavorerá su una gamma molto ampia. Innanzitutto, i tre veicoli esistenti, Renault Kiger e Renault Triber e Nissan Magnite. Sempre nel segmento A e A+ ci sará un nuovo veicolo sia per Renault e Nissan. A questi aggiungeranno 4 veicoli nel segmento C-SUV con 5 e 7 posti anche elettrici, due per Renault e due per Nissan. L’obiettivo é anche esportare questi veicoli, ma non verso l’Europa, portando l’utilizzo dell’impianto di Chennai all’80%. Non solo, sono anche previste 2mila assunzioni presso il Renault Nissan Technology & Business Center di Chennai, che sará ora detenuto al 51% da Renault e al 49% da Nissan, mentre la fabbrica avrá le stesse quote, ma invertite tra le due aziende. (ITALPRESS). – Foto: frame video conferenza stampa – xb2/ads/red 27-Mar-24 15:27

