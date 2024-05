Per Superbonus obbligo crediti 10 anni solo per spese 2024

agenzia

Freni: 'Retroattività limitata all'esercizio fiscale vigente'

ROMA, 09 MAG – “Lo ha detto il ministro, e io ribadisco, la retroattività è limitata alle spese sostenute nell’esercizio fiscale vigente alla data di entrata in vigore della norma, e quindi a tutte le spese sostenute nell’esercizio del 2024”. Lo ha detto il sottosegretario dell’Economia Federico Freni, a margine dei lavori della commissione Finanze del Senato sul decreto superbonus, sull’obbligo di spalmare i crediti del Superbonus su 10 anni, annunciato ieri dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Quindi una spesa di gennaio è retroattiva, ma una sostenuta a dicembre 2023 non è eleggibile alla rateizzazione obbligatoria in 10 anni”.

