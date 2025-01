Perde il controllo dell’auto, muore la figlia di 9 anni

agenzia

A bordo c'erano anche i fratellini , l'incidente nel nisseno

NISCEMI, 28 GEN – Tragedia sulla Sp11 di Niscemi, in provincia di Caltanissetta dove questa mattina un’auto con a bordo una donna e tre bambini, di 9, 5 e 4 anni ha avuto un incidente autonomo: la bimba di 9 anni è deceduta qualche ora dopo in ospedale. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravissime. Era stata condotta immediatamente dagli operatori del 118 al pronto soccorso del Vittorio Emanuele di Gela ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto la mamma dei tre bimbi, una 36 enne, che a causa del manto stradale scivoloso ha perso il controllo del mezzo. Sul posto è intervenuta la polizia che sta ricostruendo la dinamica.

