Periferie: Nevi (Fi), ‘istituzione Giornata per tenere alta attenzione’

Roma, 31 ott. ”L’istituzione della Giornata delle Periferie non è un esercizio retorico ma l’espressione di una precisa volontà, quella di tenere sempre alta l’attenzione sui luoghi più lontani delle nostre città, per troppo tempo dimenticati e abbandonati. Forza Italia ha sostenuto la proposta di Alessandro Battilocchio, che per primo ha voluto l’istituzione di questa giornata, dedicata all’ascolto, all’incontro e a trovare soluzioni e risposte ai problemi di tanti italiani, nel prosieguo dell’azione e del lavoro che la Commissione parlamentare di inchiesta sta portando avanti”. Così in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito azzurro.

