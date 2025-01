Persiste il ciclone, ancora pioggia, neve e vento al Centrosud

agenzia

Bel tempo sul resto d'Italia grazie l'anticiclone delle Azzorre

ROMA, 13 GEN – Continua a persistere il ciclone che sta dispensando maltempo invernale, con piogge a tratti abbondanti e soprattutto nevicate a bassissima quota, soprattutto al Centrosud. E’ quanto ribadisce Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Anche le regioni adriatiche centrali sono interessate dalla circolazione depressionaria – sottolinea – e su questi settori la neve, nelle prossime ore, potrà sfiorare addirittura le spiagge abruzzesi se non presentarsi mista a pioggia”. Sul resto d’Italia domina, invece, l’anticiclone delle Azzorre con bel tempo prevalente. Una situazione che rimarrà stabile anche nei prossimi giorni. Fino a martedì la fase di maltempo invernale continuerà a interessare, infatti, il Sud e il versante adriatico centrale con piogge diffuse e neve a bassissima quota. Particolare attenzione dovrà essere tenuta per la Calabria e la Sicilia ioniche. Da mercoledì il maltempo al Sud tenderà parzialmente ad attenuarsi. Successivamente il tempo tornerà a peggiorare nuovamente a partire da venerdì 17 e nel successivo weekend. Al Nord, sotto il profilo termico continuerà a fare freddo anche di giorno, oltre che di notte, con le temperature che scenderanno di molti gradi sotto lo zero anche in pianura. Nel dettaglio: – Lunedì 13. Al Nord: sole e freddo. Al Centro: pioggia e neve a 400 metri sulle Adriatiche. Al Sud: molto instabile con piogge e neve a bassa quota. Freddo. – Martedì 14. Al Nord: sempre sole e tanto freddo. Al Centro: molte nubi sulle Adriatiche, rare precipitazioni. Al Sud: maltempo su Sicilia e Calabria ioniche, instabile altrove. – Mercoledì 15. Al Nord: tempo stabile, gelido al primo mattino. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: un po’ instabile su Sicilia e Sardegna orientale. – Tendenza: peggiorerà nuovamente da venerdì sulle Isole Maggiori e in Calabria.

