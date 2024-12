Perturbazione intensa sull’Italia, pioggia neve e vento

agenzia

Allerta meteo della Protezione civile

ROMA, 07 DIC – Un’intensa perturbazione atlantica colpirà da questa sera l’Italia, portando precipitazioni diffuse, con nevicate al fino a quote basse, venti forti. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. L’avviso prevede dalla serata di oggi temporali sulla Sardegna, in estensione, dalle prime ore di domani, su Veneto, Emilia-Romagna, Marche settentrionali, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, venti forti, fino a burrasca, su Veneto e Liguria, in estensione a Emilia-Romagna e Toscana, dalle prime ore di domani, su Sardegna, con rinforzi fino a burrasca forte, e su Lazio,Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Sempre dalla sera di oggi, ci saranno inoltre nevicate al di sopra dei 200-300 metri su Emilia-Romagna occidentale ed entroterra ligure, al di sopra dei 500-600 metri su Lombardia, Veneto e Toscana settentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti su Emilia-Romagna e Veneto. Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idrogeologico su parte di Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, sugli interi territori di Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, su alcuni settori di Sicilia e Sardegna.

