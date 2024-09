Perturbazioni atlantiche in sequenza fino al weekend al nord

agenzia

Al sud prevale il caldo e il sole

ROMA, 25 SET – Proseguirà fino al weekend il susseguirsi sull’Italia di perturbazioni atlantiche. Un campo di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale spinge, infatti, le correnti instabili verso il nostro Paese. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Nei prossimi giorni – spiega – avremo un treno di perturbazioni atlantiche che interesseranno il centronord, mentre al sud si registreranno punte di 33-35°C tra Sicilia e Puglia entro venerdì”. Tre i fronti instabili: il primo sta transitando sul versante tirrenico in queste ore con nuove piogge sulle zone già colpite lunedì; il secondo arriverà tra giovedì e venerdì al nord portando forte maltempo; l’ultimo sarà nel weekend. Nelle prossime ore avremo dunque piogge su bassa Toscana e Lazio in successivo trasferimento verso la Campania e in scorrimento lungo la costa occidentale. Anche al nord avremo qualche piovasco sparso a ridosso dei rilievi, mentre all’estremo sud sarà quasi estate con 30-31°C. Tra giovedì e venerdì ci sarà un altro passaggio con forti rovesci dapprima su Liguria, Alpi e Prealpi, in seguito anche in Pianura Padana con il maltempo in spostamento verso est. Venerdì tutto il nordest sarà caratterizzato da fenomeni anche intensi, con qualche rovescio diffuso anche al centro, in particolare tra Toscana e Marche. Le temperature al sud arriveranno a 35°C, al nord difficilmente supereremo i 20°C. Infine nel weekend è previsto un fronte da nordovest molto veloce che causerà un importante calo delle temperature anche al centrosud. Domenica avremo massime di 5-7°C più basse rispetto al sabato. Nel dettaglio: – Mercoledì 25. Al nord: un po’ instabile in montagna, qualche nebbia in pianura. Al centro: rovesci sul versante tirrenico poi schiarite. Al sud: bel tempo prevalente e caldo, salvo rovesci sulla Campania. – Giovedì 26. Al nord: maltempo specie su Alpi, Prealpi, Liguria di levante. Al centro: in prevalenza stabile, caldo in aumento. Al sud: bel tempo prevalente e caldo. – Venerdì 27. Al nord: maltempo verso est. Al centro: rovesci sulla Toscana settentrionale e orientale. Al sud: bel tempo prevalente e molto caldo. – Tendenza: veloce perturbazione atlantica al centronord nel weekend, sensibile calo termico domenica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA