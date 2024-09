Perù, la popolazione ha prestato i primi soccorsi ai feriti

agenzia

Il bus dei turisti era caduto in un burrone. Aperta un'inchiesta

LIMA, 17 SET – In attesa dell’intervento delle autorità e dei mezzi ufficiali, i turisti feriti nell’incidente stradale avvenuto in Perù, fra i quali ci sono alcuni italiani, sono stati soccorsi dalla popolazione locale: lo testimoniano foto e video divulgati sui social, dove si vedono molti abitanti della zona prendersi cura delle persone rimaste intrappolate nel pullman precipitato in un burrone. In base alla prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto attorno alle 11:15 locali di ieri (le 18:15 italiane) lungo l’autostrada Hiram Bingham, situata ad Aguas Caliente. L’autobus turistico stava tornato a Cuzco dallo storico santuario di Machu Picchu, quando avrebbe perso il controllo finendo in un dirupo. L’Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la tutela della proprietà intellettuale (Indecopi) ha comunicato che avvierà indagini contro la società Consettur Machupicchu, proprietaria del mezzo su cui viaggiavano i turisti.

