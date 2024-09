Perù: morto ex presidente Alberto Fujimori, aveva 86 anni

agenzia

Lima, 12 set. L’ex presidente peruviano Alberto Fujimori è morto all’età di 86 anni. A darne notizia, la figlia Keiko Fujimori in un post su X firmato anche dai suoi fratelli Hiro, Sachie e Kenji, nel quale informa che il padre è deceduto “dopo una lunga battaglia contro il cancro”.

Figlio di migranti giapponesi, Fujimori è stato presidente del Perù dal 1990 al 2000. Durante il suo mandato ha fatto sì che le forze di sicurezza reprimessero rigorosamente le forze di sinistra e presumibilmente sovversive e il parlamento fosse privato del potere. All’epoca lo Stato si sentiva minacciato dall’organizzazione terroristica maoista Sendero Luminoso.