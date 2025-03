Perù: pescatore ritrovato vivo dopo 95 giorni alla deriva, ‘mangiato tartarughe e scarafaggi’

agenzia

Lima, 17 mar. Un pescatore peruviano è stato trovato vivo dopo essere stato alla deriva in mare per 95 giorni. Lo ha reso noto la marina di Lima, dopo che l’uomo è stato dimesso dall’ospedale dove è stato visitato dopo la sua terribile esperienza. Maximo Napa, 61 anni, è stato salvato a bordo della sua piccola barca da pesca dopo essere stato individuato da un’imbarcazione ecuadoriana al largo della costa di Chimbote, nel Perù settentrionale. In un’intervista ai media locali, ha raccontato di essere sopravvissuto in mare mangiando scarafaggi, uccelli e tartarughe.