Pesca: Sbrollini (Iv), ‘da granchio blu danni ingenti, non c’è più tempo da perdere’

Roma, 1 lug. “I dati di Coldiretti non lasciano dubbi: il granchio blu sta creando danni ingenti alla pesca, 100 milioni di euro che potrebbero raddoppiare se non si interviene massicciamente. Eppure, alla mia interrogazione parlamentare presentata quasi un anno fa, il ministro Lollobrigida non ha ancora risposto. Cosa aspetta il governo?”. Lo afferma in una nota la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, vice presidente della commissione Affari sociali e salute del Senato.