Pescare Show, il Salone internazionale della pesca si sposta a Rimini

Roma, 29 lug. Nuova location per “Pescare Show – the international event for sport fishing”, la grande fiera della pesca sportiva, nautica da diporto e outdoor organizzata da Italian Exibition Group (IEG). Nell’ottica di un ampliamento degli spazi espositivi e delle filiere di riferimento, con una maggiore attenzione rivolta alla pesca in mare (che si affiancherà al settore della pesca in acqua interne, asse portante dell’evento) e allo sport d’acqua più in generale, Pescare Show dal 7 al 9 febbraio 2025 si svolgerà per la prima volta nel quartiere fieristico di Rimini: una scelta condivisa con le associazioni di settore, con le principali aziende espositrici e con gli stakeholder che nei giorni scorsi sono stati ospiti a Rimini proprio per toccare con mano queste novità e per condividere i progetti per la prossima edizione. Un incontro importante e ricco di indicazioni.

Lo sbarco a Rimini del Salone internazionale dedicato alla pesca sportiva, alla nautica e all’outdoor rappresenta un’occasione per arricchire la manifestazione di spazi espositivi e con iniziative legate alla pesca in mare e alla nautica. Novità che partono dalla struttura con le piscine interne del quartiere fieristico riminese che saranno utilizzate per eventi di lancio, ma anche dalla possibilità di organizzare un vero e proprio Fuori Salone con prove in mare grazie al coinvolgimento del Club Nautico di Rimini . Il tutto, ovviamente, accompagnato dai momenti di formazione – come le attività di avvicinamento alla pesca e alla nautica per i bambini e i diversamente abili – e dai focus sulla pesca organizzati con importanti realtà scientifiche e universitarie in tema di tutele ambientale, che da sempre caratterizzano Pescare Show.

Organizzata da IEG in partnership con FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) che sarà nel calendario di convegni, eventi di approfondimento e attività didattiche, e con il patrocinio di Assonat (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici), Pescare Show è la principale fiera di settore in Italia ed è la rassegna di riferimento della community della pesca sportiva e della nautica da diporto: una industry che parla di persone e di passione, basata su esperienza e senso di appartenenza.

Con l’edizione 2025, inoltre, verrà data ulteriore forza al progetto di internazionalizzazione della manifestazione con il coinvolgimento di associazioni e stakeholder provenienti da tutta Europa grazie alle partnership – tra gli altri – con Effa, European Fly Fishing Association, Angling International (il principale magazine B2B in Europa), Inside Fishing, e al rinnovo delle media partnership con H2O magazine e Italian Fishing Tv.

L’evento di febbraio a Rimini sarà il momento di incontro di tutti i settori della pesca sportiva e ricreativa, ma si aprirà anche al comparto della nautica, della cantieristica, dell’elettronica e a tutto il mondo dell’outdoor inteso come vita all’aria aperta, amore e rispetto per l’ambiente. E a tutte le attività sportive che hanno l’acqua come elemento di riferimento. Un esempio? Unire la passione per la natura, le attività outdoor come trekking e bike alla pesca in acqua dolce con canne ultraleggere. Pratica che sta conquistando anche i più giovani.

Fra le aree speciali che saranno organizzate all’interno di Pescare Show, oltre all’utilizzo delle piscine interne alla Fiera , si segnala “Aquademo” (l’acquario gigante dedicato alle dimostrazioni dei prodotti e agli interventi di content creator e prostaff), “Fly Tying experience” (dedicato alla pesca a mosca con la presenza dei migliori costruttori al mondo di mosche artificiali), il “Social media village” per gli incontri con influencer e prostaff, sportivi ed esperti del settore, e “Content Hub”, un’area talk pensata per incontri e presentazione di prodotti.