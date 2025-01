Pescatore sub trovato vivo dopo una notte in mare nel Ravennate

agenzia

Recuperato dalla guardia Costiera due miglia al largo

RAVENNA, 22 GEN – Un subacqueo di 47 anni, disperso in mare la scorsa notte a causa di avverse condizioni meteo, è stato ritrovato vivo due miglia al largo della costa ravennate nella tarda mattinata di oggi dalla Guardia Costiera. L’allarme è stato lanciato nelle prime ore della giornata dai familiari del subacqueo il che non aveva fatto ritorno da un’immersione ieri sera. Le operazioni di ricerca, coordinate dalla sala operativa, hanno coinvolto mezzi e militari delle capitanerie di Porto di Rimini, Cervia e Ravenna oltre a un gommone dei vigili del Fuoco di Ravenna. Le ricerche sono state ostacolate da una fitta nebbia che ha impedito l’uso degli elicotteri, rendendo necessaria l’estensione dell’area da setacciare a diverse miglia nautiche. Le particolari condizioni di ridottissima visibilità hanno richiesto l’elaborazione di schemi operativi Sar (search and rescue). Il subacqueo, una volta recuperato e assistito a bordo di una motovedetta, ha riferito di essersi disorientato a causa della nebbia e di avere tentato di trovare un segnale da pesca o una boa a cui attaccarsi in attesa di essere individuato. Con tenacia si è mantenuto lucido resistendo al freddo e alla fatica fino all’arrivo dei soccorsi. È infine stato trasportato a terra in buone condizioni di salute tanto da non necessitare di assistenza medica.

Share this: Facebook

X



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA