Pestaggio choc a Brescia, arrestato 23enne in fuga

BRESCIA, 25 SET – È stato arrestato a Ventimiglia, al confine con la Francia, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì scorso all’interno di un supermercato nel centro di Brescia conclusasi con il pestaggio di un vigilante e la successiva fuga. I video dell’aggressione postati sui social avevano suscitato indignazione per la brutalità dell’aggressione. L’arrestato, 23 anni, tunisino, è titolare di protezione internazionale e il questore di, Brescia, Paolo Sartori, ha già annunciato di aver chiesto alla Commissione territoriale per i rifugiati la revoca dello status.

