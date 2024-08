agenzia

Con le tensioni in Medio Oriente

ROMA, 01 AGO – Le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere il prezzo del petrolio già ieri in forte rialzo. Il brent è a 80,72 dollari al barile in rialzo del 2,66%. Il wti è a 78,61 dollari al barile (+0,90%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA