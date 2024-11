agenzia

Il Brent scende a 71,86 dollari al barile

ROMA, 14 NOV – Avvio di giornata in calo per le quotazioni del petrolio. Il contratto sul Wti americano per dicembre cede lo 0,64% portandosi a 67,99 dollari al barile; quello sul Brent per gennaio scende a 71,86 dollari (-0,58%)

