Pezeshkian a Onu, Iran non proverà mai ad avere bomba nucleare

agenzia

'Non cercheremo mai armi di distruzione di massa'

NEW YORK, 24 SET – “L’Iran non ha mai cercato e non proverà mai a costruire la bomba nucleare, non cercheremo mai armi di distruzione di massa”. Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian parlando all’80esima Assemblea Generale Onu. Il leader di Teheran ha accusato l’Europa di “dipingere falsamente se stessa come parte in regola” con l’accordo sul nucleare.

