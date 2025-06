Piano Mattei: Milani (Fdi), ‘da Meloni accelerazione a vertice con von der Leyen’

agenzia

Roma, 20 giu. “Il Piano Mattei fortemente voluto dal governo Meloni ha fatto da apripista in Europa per rilanciare una stretta collaborazione con gli stati africani con un approccio innovativo sul fronte energetico e migratorio. Il Piano, già in fase avanzata, oggi ha registrato un’altra accelerazione. Al termine del vertice internazionale a Villa Pamphili, co-presieduto dalla premier Meloni e dalla presidente della Commissione Ue von der Leyen, sono stati sottoscritti undici accordi dal valore di 1,2 mld di euro di impegni concreti con l’obiettivo di massimizzare il sostegno a progetti infrastrutturali strategici nel Continente”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della Commissione Ambiente della Camera.