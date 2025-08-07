‘Piano Netanyahu, operazione di 4-5 mesi,1 milione di sfollati’

agenzia

Media israeliani anticipano i possibili progetti per la Striscia

TEL AVIV, 07 AGO – In vista della riunione del gabinetto di sicurezza previsto alle 18 (le 17 ora italiana) a Gerusalemme in cui verrà discussa l’eventuale occupazione della Striscia, trapelano i dettagli del ‘piano Netanyahu’ da fonti qualificate. Channel 12 riporta che la conquista dell’enclave prevede un’attività militare graduale di 4-5 mesi: l’Idf inizierà con la presa di Gaza city. Gli abitanti, circa un milione di persone (metà dei residenti della Striscia), saranno evacuati. Operazione logistica di primo livello che durerà settimane in cui saranno costruite infrastrutture temporanee per gli sfollati con l’ingresso di grandi quantità di aiuti. I preparativi – riferisce Channel 12 – includono ospedali temporanei, complessi di tende o container abitativi. Per affrontare il problema della fame a Gaza, l’amministrazione Trump prevede di aumentare il numero dei centri di distribuzione alimentare da 4 a 16 con il presidente che intende destinare circa un miliardo di dollari, finanziato in parte dagli Stati Uniti e in parte da altri Paesi. I fondi permetteranno la creazione di nuovi centri di distribuzione nel centro della Striscia, con l’obiettivo di separare l’assistenza umanitaria dai meccanismi di Hamas e garantire una distribuzione diretta alla popolazione. Parallelamente, sarà discusso anche il progetto di annessione del cosiddetto “perimetro” – la fascia di sicurezza che Israele controlla dall’inizio del conflitto – adiacente alla barriera di confine. Secondo indiscrezioni, il governo valuta la possibilità di rendere questo controllo permanente.

