Piantedosi, “Governo accanto ad aziende delle aree interne”

agenzia

Il ministro al ventennale della Altergon, nell'Avellinese

AVELLINO, 27 GIU – “Le istituzioni hanno il dovere di sostenere il tessuto industriale locale. Qui al sud, nelle aree interne paghiamo il prezzo di anni di scarsa evidenza, mentre proprio in questi territori crescono grandi realtà e straordinarie intuizioni imprenditoriali”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alle celebrazioni del ventennale della Altergon, azienda leader nel settore farmaceutico e della cosmesi insediatasi venti anni fa nel Nucleo industriale di Morra de Sanctis, in provincia di Avellino. “Questa azienda – ha sottolineato il ministro – è una realtà di evidenza nazionale, frutto della capacità di due imprenditori visionari: hanno scritto una storia molto bella con saggezza, innovazione e contenuti”. In occasione del ventennale è stato inaugurato il nuovo Padiglione Biotech, destinato a potenziare la capacità produttiva e di ricerca nel campo delle biotecnologie avanzate, a conferma del lavoro di Altergon nel campo della promozione dell’innovazione scientifica in Italia e nel mondo. Ad Arturo Licenziati, presidente del gruppo Ibsa, presente insieme al ceo di Altergon, Salvatore Cincotti, è stata conferita l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana. “Il governo – ha concluso Piantedosi – ha il merito di aver programmato investimenti e progetti per il rilancio e lo sviluppo proprio delle aree interne”.

