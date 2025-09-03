Piantedosi, metodo Dalla Chiesa fondamentale per tutti

agenzia

Ministro: 'generale ha lasciato messaggi importanti per tutti'

PALERMO, 03 SET – “Il metodo Dalla Chiesa è stato importante per tutti noi. L’assoluta ostinazione e dedizione per affermare un mondo più libero e un mondo più giusto. Questo credo che sia il primo messaggio, il primo elemento del metodo della Chiesa. Il generale ha lasciato dei messaggi importanti a tutti noi e non solo chi doverosamente e in maniera proficua contrasta la criminalità e i valori della legalità nel quotidiano”. Lo ha detto il ministro Matteo Piantedosi a Palermo a margine delle commemorazioni per l’eccidio in cui persero la vita il generale Carlo Aberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo, deceduto alcuni giorni dopo per le ferite mortali riportate.

