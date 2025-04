Piantedosi, ‘primo straniero rimpatriato dal Cpr in Albania’

agenzia

L'annuncio del ministro, 'operazioni avanti nei prossimi giorni'

ROMA, 19 APR – “Primo rimpatrio dall’Albania di un cittadino straniero trattenuto nel Centro per il rimpatrio di Gjader. Le operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari proseguiranno anche nei prossimi giorni come previsto dalla strategia di Governo per una più efficace azione di contrasto all’immigrazione illegale”. Lo annuncia il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sul suo profilo X. In base a quanto si apprende, il cittadino rimpatriato sarebbe un bengalese di 42 anni arrivato in Italia nel 2009 ed espulso per pericolosità sociale. A suo carico vari precedenti tra cui un grave episodio di violenza domestica.

