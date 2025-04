Piantedosi, priorità è contrasto a trafficanti essere umani

agenzia

Ministro a Med 5, riconosciuta necessità di rafforzare Frontex

NAPOLI, 12 APR – “Abbiamo tutti riconosciuto la necessità di rafforzare Frontex”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa al termine dei lavori di Med5. Per Piantedosi è sempre “prioritario il contrasto ai trafficanti di essere umani”. “In primo luogo, abbiamo espresso la nostra convinzione che solo con un comune approccio strategico potremmo far valere le nostre esigenze anche nella fase di attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo”, ha proseguito il ministro. “Il successo del Patto dipenderà, infatti, in larga parte dalla capacità dei nostri Paesi di proteggere le frontiere esterne. Per fare ciò abbiamo però bisogno – ha proseguito – di un adeguato supporto finanziario da parte dell’Unione europea, con risorse dedicate in particolare alla realizzazione delle procedure alle frontiere esterne”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA