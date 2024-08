agenzia

L'indice Ftse Mib scende a 31.293 punti

MILANO, 05 AGO – Chiusura pesante per Piazza Affari nel lunedì nero delle Borse mondiali. Il listino milanese ha chiuso in calo del 2,27%, a 31.293 punti, contenendo i ribassi nel pomeriggio, dopo che in mattinata era arrivato a perdere fino al 4,3%.

