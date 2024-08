Picchiavano anziani in casa di riposo,scoperti quattro operatori

agenzia

Maltrattati i non autosufficienti, scattano divieti di dimora

BENEVENTO, 29 AGO – Picchiavano gli anziani ricoverati in una casa albergo di Cerreto Sannita (Benevento), dove erano ospitate anche persone non autosufficienti: per quattro operatori socio sanitari è scattata la misura cautelare personale del divieto di dimora nell’area della struttura. I quattro operatori, tutti residenti in Valle Telesina, sono accusati di maltrattamenti aggravati. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, al termine delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della Tenenza della Guardia di Fidanza di Solopaca. Dalle indagini è emerso che i soggetti destinatari del provvedimento, nella loro qualità di operatori socio sanitari, da gennaio di quest’anno maltrattavano alcuni ospiti della struttura percuotendoli con schiaffi, calci, tirate di capelli e schernendoli. Le violenze sono avvenute nei confronti di soggetti non autosufficienti e con disabilità riconosciuta. “Tali condotte – si legge in una nota a firma del procuratore Aldo Policastro – si sono verificate anche alla presenza di altri anziani ospiti della residenza incutendo in loro un profondo timore per la loro incolumità e creando un clima di vessazione e sopraffazione”.

