Piccolo aereo si schianta lungo una strada in Florida

agenzia

Non è chiaro quante siano le vittime

WASHINGTON, 11 APR – Un piccolo aereo si è schiantato stamane lungo una strada trafficata appena fuori dall’aeroporto di Boca Raton, in Florida, trasformandosi in una palla di fuoco. Lo ha riferito la Cnn citando la polizia. Non è chiaro quante siano le vittime e le perosne coinvolte nell’incidente. L’aereo era un Cessna 310, un piccolo aereo bimotore, secondo i dati di FlightRadar24.

