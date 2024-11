Pichetto, da Cop29 vogliamo più fondi e più donatori

agenzia

"E' l'approccio che è alla base anche del Piano Mattei"

BAKU, 22 NOV – “A Cop29, l’Italia, insieme ai principali paesi europei, continua a spingere perché da Baku venga una riforma per una finanza climatica migliore, più efficiente, che coinvolga anche nuovi Paesi, settore privato, enti filantropici e banche multilaterali di sviluppo. Questo è il nostro approccio, e tiene conto delle priorità sia di chi chiede più risorse finanziarie, sia di chi chiede più mitigazione”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in una pausa dei negoziati dfella Cop29 di Baku. “D’altra parte – ha aggiunto Pichetto – si tratta di un approccio, quello di perseguire la decarbonizzazione e la crescita dei più vulnerabili, che è alla base della strategia e dei progetti del Piano Mattei per l’Africa, attraverso collaborazioni pubblico-privato e partenariati paritari e non predatori”.

