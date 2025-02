Pichetto, forse nello stesso cdm nucleare e decreto bollette

agenzia

'Disegno di legge delega è pronto'

ROMA, 20 FEB – “Il disegno di legge delega” sul nucleare “è pronto, andrà in un prossimo consiglio dei ministri e nel contempo stiamo lavorando sul decreto bollette con l’Economia. Può anche darsi che arrivino insieme. Lo deve bollinare l’Economia”, forse in “dieci giorni”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine di un convegno in Confindustria sul nucleare.

