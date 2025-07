Pichetto, rafforziamo il presidio ambientale sull’ex Ilva

agenzia

La nuova Aia assicura il miglioramento delle performance verdi

ROMA, 17 LUG – “Con il riesame dell’Aia rafforziamo il presidio ambientale su uno dei siti industriali più complessi del Paese”. Lo ha dichiarato in una nota il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto parlando dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l’acciaieria ex Ilva di Taranto. “Le prescrizioni previste dalla Commissione – aggiunge il ministro- assicurano il miglioramento delle performance ambientali, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e con la necessaria tutela della salute dei cittadini”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA