Pichetto,riflettiamo su proroga reti distribuzione elettrica

"Ma non si può parlare di proroga senza parlare di investimenti"

BAKU, 19 NOV – Sulla proroga delle concessioni per le reti di distribuzione elettrica, che scade nel 2030 secondo il Decreto Bersani, “vedremo. Il piano è da fare entro il 2025, stiamo riflettendo sulla questione. Ne ho parlato con Cattaneo e con altri operatori, non c’è solo Enel, anche se chiaramente Enel è più dell’80%”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “Il ragionamento deve contemplare anche gli investimenti – ha aggiunto il ministro -. Non si può fare un ragionamento di rinnovo delle concessioni senza che a fianco si parli degli investimenti”.

