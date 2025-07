Piena sul Piave, sette ragazzi sorpresi sopra un isolotto

agenzia

Intervento di carabinieri e vigili del fuoco per ripescarli

TREVISO, 07 LUG – Una piena improvvisa sul fiume Piave ha sorpreso un gruppo di sette ragazzi sopra un isolotto a Fagarè di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Si tratta della stessa zona in cui il 18 giugno scorso un giovane era morto annegato nelle acque del fiume, mentre assieme ad amici si trovava in una delle “spiaggette” sul greto del Piave. Sul posto sono giunti Carabinieri, Vigili del Fuoco e Suem 118, che stanno operando per farli tornare a riva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA