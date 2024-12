Pignatone lascia il Tribunale vaticano per limiti d’età

agenzia

Papa Francesco ha accettato le dimissioni

CITTÀ DEL VATICANO, 11 DIC – “Nei giorni scorsi, avendo raggiunto i limiti d’età fissati per la magistratura vaticana, il dott. Giuseppe Pignatone si è dimesso dalla carica di Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Ringraziandolo per il servizio reso in questi anni, nel pomeriggio di ieri Papa Francesco ha accettato le dimissioni a far data dal 31 dicembre 2024”. Lo riferisce un comunicato della sala stampa vaticana.

