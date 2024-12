Pil: Patuanelli, ‘crescita a picco, ministri economici traggano conseguenze’

agenzia

Roma, 5 dic. “Ocse e Istat, in sole 48 ore, impongono a Giorgia Meloni, e soprattutto ai suoi ministri economici, di trarre le conseguenze di fronte a una crescita del Paese letteralmente andata a picco. Nulla di sorprendente, purtroppo, rispetto all’azzeramento di ogni politica industriale e di investimento e rispetto alla più totale e cinica indifferenza mostrata dall’Esecutivo nei confronti del tessuto imprenditoriale del Paese. Ma constatare che Ocse e Istat prevedono per l’Italia uno scheletrico +0,5% di crescita del Pil nel 2024, con il Paese risbattuto dietro la media Ue, dietro la media dell’Eurozona e dietro tutti i principali partner, deve come minimo aprire un’improcrastinabile riflessione all’interno del governo”. Lo comunica in una nota Stefano Patuanelli, presidente dei senatori del M5S.