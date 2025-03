Pil Spagna sale del 3,2% con la spinta di consumi e investimenti

agenzia

Confermato il dato di crescita dell'economia nel 2024

MADRID, 26 MAR – Aumento dei consumi delle famiglie (+3,8%), maggiori investimenti (+3,2%), un settore turistico a pieno regime e un forte aumento del numero dei lavoratori, molti dei quali stranieri: sono questi i fattori più decisivi nella forte crescita del Pil spagnolo nel 2024, pari al 3,2%, un dato confermato oggi definitivamente dall’Istituto Nazionale di Statistica iberico (Ine). Stando alle cifre dettagliate sull’andamento dell’economia spagnola, l’aumento del Pil è stato garantito in particolare dalla domanda interna, il cui contributo a tale incremento nel 2024 è stato pari al 2,8%. Sul fronte investimenti, hanno inciso in particolare quelli sul fronte della costruzione (+4,1%). Questi dati sono stati celebrati dal ministro dell’Economia, Carlos Cuerpo, che ha sottolineato anche “l’enorme dinamismo del mercato del lavoro”, con “la creazione di quasi 500.000 nuovi posti di lavoro” in un anno e i salari aumentati in media di “circa il 5%”. Per quanto riguarda l’ambito servizi, in cui si include il turismo, il quarto trimestre 2024 si è concluso con una crescita del Pil settoriale del 3,8%.

