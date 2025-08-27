Pipe gratis per il crack a Bologna, FdI ‘denunciamo Lepore’

agenzia

La sperimentazione del Comune in ottica di ridurre il danno

BOLOGNA, 27 AGO – Il Comune di Bologna distribuirà pipe gratuite per il crack ai consumatori della sostanza, in un’ottica di riduzione del danno. Come riporta il dorso bolognese di Repubblica entra nel vivo la sperimentazione iniziata un anno e mezzo fa: a distribuire la pipa in alluminio per inalare la droga saranno gli operatori di strada di Asp ma si potrà anche richiederlo in via Carracci, negli spazi di ‘Fuori binario’. Contro la misura (il costo delle 300 pipe acquistate si aggira sui 3.500 euro) nata per contrastare l’aumento degli utilizzatori di crack in città, si scaglia Fratelli d’Italia con l’europarlamentare Stefano Cavedagna: “Denunciamo Lepore e la Giunta per incitazione al consumo e allo spaccio di droghe. Distribuire pipe gratis per consumare crack, peraltro impiegando soldi dei bolognesi, è davvero inaccettabile e oltre ogni scelta assennata. Pare una vera e propria istigazione a delinquere. Lepore finisce per promuovere il consumo di droghe”. La sperimentazione, ha spiegato l’assessora Matilde Madrid – ha dimostrato che l’utilizzo di strumenti adeguati consente di ridurre il consumo e le patologie secondarie come sanguinamenti, tracheiti, infezioni derivate dall’utilizzo di materiali improvvisati e condivisi, per questo la estendiamo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA