Piramal Pharma Limited annuncia i risultati per il terzo trimestre e i 9 mesi dell’anno fiscale 25

MUMBAI, India, 30 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader globale nel settore farmaceutico e del benessere, ha annunciato oggi i propri risultati consolidati del Terzo Trimestre (“Third Quarter” – Q3) e del periodo di Nove Mesi (“Nine Months” – 9M) chiusi il 31° dicembre 2024.

Principali voci relative al Q3 e al 9M dell’esercizio 2025

Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: “L’anno fiscale 2025 è stato finora un anno stabile per la Società, con una crescita del fatturato del 14% e un EBITDA del 20%, in crescita. Il settore CDMO continua a registrare performance solide, con una crescita del fatturato del 18% e un miglioramento del margine EBITDA nel 9M del FY25. Questa performance è stata in gran parte determinata dal lavoro legato all’innovazione. La nostra attività CHG ha registrato una crescita dei ricavi pari a circa il 10% nel corso del trimestre, grazie alla forte crescita dei volumi nel nostro portafoglio di prodotti anestetici per inalazione. Nel settore ICH, i marchi principali continuano a registrare una crescita di circa il 19%.

Il trimestre ha anche segnato una pietra miliare significativa nel nostro percorso verso una produzione sostenibile, con la conversione della caldaia a vapore alimentata a carbone presso il nostro stabilimento di Digwal per il funzionamento con bricchette di biomassa. Questo intervento ridurrà significativamente le nostre emissioni di gas serra, sottolineando così il nostro impegno costante nei confronti del pianeta”.

1. Tonnellate di anidride carbonica equivalente; 2. Gas serra

1. Secondo i dati IQVIA

Teleconferenza sugli utili del Q3FY25/9MFY25

Piramal Pharma Limited ha organizzato una teleconferenza dedicata agli investitori / analisti che si terrà il 29 gennaio 2025, dalle 17:30 alle 18:15(IST),per discutere i risultati del terzo trimestre e del 9M dell’anno fiscale 2025.

Le informazioni per accedere alla teleconferenza sono riportate qui di seguito:

