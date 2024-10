Piramal Pharma pubblica il suo rapporto sulla sostenibilità per l’anno fiscale 2023-24 sul tema “Costruire resilienza per un futuro sostenibile”

agenzia

MUMBAI, India, 6 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ha pubblicato il suo terzo rapporto annuale indipendente sulla sostenibilità per l’anno finanziario 2023-24, intitolato “Costruire resilienza oggi per un domani sostenibile”. Il rapporto evidenzia l’approccio di Piramal Pharma attraverso quattro pilastri strategici chiave: Operazioni responsabili, Resilienza aziendale, Centralità del cliente, Qualità ed eccellenza. Questi pilastri ribadiscono l’attenzione dell’azienda verso l’agire per il clima, la responsabilità della catena di fornitura, l’innovazione e l’eccellenza operativa, sempre garantendo il benessere dei dipendenti e delle comunità in cui opera.

PPL si impegna a “Operare in modo responsabile, crescere in modo sostenibile”, con l’obiettivo di diventare leader mondiale nel settore farmaceutico, guidato da sostenibilità, inclusività ed etica. La strategia globale di PPL integra i principi di sostenibilità in tutte le operazioni e processi decisionali, concentrandosi su 12 aree chiave e 28 argomenti concreti, supportati da oltre 50 obiettivi specifici con scadenze temporali. Questo quadro garantisce a PPL la possibilità di gestire efficacemente le proprie responsabilità in materia di sostenibilità e generare un impatto significativo sulle proprie operazioni globali e sulla catena del valore.

Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Ltd., ha dichiarato: “Nell’avanzare nel nostro percorso verso la sostenibilità, ci impegniamo profondamente per la trasparenza, la responsabilità e il miglioramento continuo delle nostre pratiche aziendali. Il nostro ultimo Rapporto sulla sostenibilità non solo evidenzia i traguardi raggiunti, ma dimostra anche la nostra capacità di adattarci agli standard globali in continua evoluzione. Rivedendo le emissioni di gas serra di Scopo 1 e 2 e il consumo energetico per l’anno fiscale 2023, abbiamo migliorato notevolmente l’accuratezza dei dati, cosa che ci ha permesso di valutare e gestire il nostro impatto ambientale. Guardando al futuro, continueremo a impegnarci per promuovere una crescita sostenibile, rafforzando il nostro obiettivo principale di “Fare bene e fare del bene”, e al contempo intensificando la nostra attenzione nel raggiungere progressi significativi e misurabili verso un futuro più sostenibile”.

Punti salienti del rapporto:

Operazioni responsabili

• PPL ha compiuto notevoli progressi nei suoi sforzi di efficienza energetica, con un aumento del 29% nel consumo di energia rinnovabile. L’azienda si impegna a ridurre le emissioni assolute di gas serra di Scope 1 e 2 del 42% e le emissioni di Scope 3 del 25% entro l’anno fiscale 2030, utilizzando l’anno fiscale 2022 come anno di base, come convalidato dall’iniziativa Science Based Targets (SBTi).

• Sono stati effettuati audit energetici in tutte le sedi, individuando opportunità di riduzione delle emissioni attraverso l’approvvigionamento di energia rinnovabile (13%), il passaggio a combustibili a basse emissioni di carbonio (21%) e misure di efficienza energetica (7%).

• Sia in India che nel Regno Unito, l’80% dei rifiuti non pericolosi è stato riciclato e l’azienda ha piantato 2.440 alberi e implementato 15 microprogetti per il risparmio idrico in India, con un conseguente risparmio di 114 chilolitri di acqua al giorno.

Resilienza aziendale

• PPL ha introdotto una politica di approvvigionamento sostenibile e ha rivisto il suo Codice di condotta dei fornitori, assicurando pratiche sostenibili lungo tutta la sua catena di fornitura. Le iniziative hanno incluso anche l’implementazione dell’autenticazione a più fattori per O365 e protocolli di protezione dei dati avanzati per i siti nordamericani, nonché l’esecuzione di scansioni VAPT (Vulnerability Assessment and Penetration Testing). PPL continua a investire in un ambiente di lavoro diversificato, inclusivo e accessibile, dove le donne rappresentano il 17,3% della forza lavoro globale, compreso il 72% delle nuove assunzioni nel campus.

• Grazie a programmi completi di salute e sicurezza, PPL mantiene un tasso di infortuni con assenza dal lavoro (LTIR) inferiore a 0,2 ogni 200.000 giorni lavorativi.

• PPL ha lanciato un modulo di e-learning sulla sostenibilità per i dipendenti e circa 200 dirigenti senior in India hanno partecipato a workshop su diversità, inclusione, appartenenza e accessibilità (DIBA).

Qualità ed eccellenza

• Nell’anno fiscale 2024, PPL ha completato con successo 341 ispezioni normative, di cui 44 effettuate dalla FDA statunitense, senza alcuna osservazione critica. Inoltre, sono stati condotti circa 1.746 audit dei clienti in tutte le attività operative a livello globale.

• L’automazione è stata un fattore chiave per l’efficienza: il 70% dei sei principali KPI di eccellenza operativa sono stati automatizzati in 11 sedi. L’azienda ha introdotto 23 nuovi processi di automazione robotica dei processi (RPA), portando il totale a 54 processi attivi.

Centralità del cliente

• PPL ha ottenuto un punteggio di soddisfazione del cliente pari all’85% per la sua attività Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) e all’87% per la sua attività Consumer Healthcare (CHG). I punteggi Net Promoter Score (NPS) erano rispettivamente 57 e 65 per le attività CDMO e CHG.

Il rapporto sulla sostenibilità segue gli standard GRI ed è allineato ai quadri SASSB e UNGC, sottolineando l’impegno di PPL verso una crescita sostenibile, un’allocazione responsabile del capitale e un coinvolgimento efficace degli stakeholder. Per maggiori informazioni, consultare il rapporto completo disponibile su https://www.piramalpharma.com/sustainability.

Informazioni su Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un’organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa attività di farmaci generici ospedalieri; e l’attività India Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per il consumo e il benessere. Una delle società associate di PPL, inoltre, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, si è affermata tra i leader di mercato nell’area della terapia oftalmologica nel settore farmaceutico indiano. PPL inoltre detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini. Nell’ottobre del 2020, PPL ha ottenuto un investimento per la crescita strategica del 20% da parte del gruppo Carlyle.

Per maggiori informazioni visitare: Piramal Pharma | LinkedIn

*Include una struttura tramite investimento di minoranza in Yapan Bio

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg