Più sole nel weekend e temperature in salita di 5-6 gradi

agenzia

iLMeteo.it, tempo perturbato per almeno 10 giorni

ROMA, 08 MAG – Il tempo rimarrà perturbato per almeno altri 10 giorni, ma durante il weekend sarà prevalentemente soleggiato. E’ quanto conferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Sia sabato sia domenica – afferma – ci sarà più sole con massime fino a 7°C più alte rispetto alle attuali”. Nelle prossime ore continua, invece, il maltempo: sono previsti acquazzoni soprattutto tra Alpi e Prealpi, al Nordest e tra Toscana, Umbria e Marche. Meglio al Sud di una linea immaginaria Viterbo-Teramo: il meridione godrà di una giornata in prevalenza stabile. Venerdì, invece, cambierà tutto anche al Sud con l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge sparse e locali temporali. Le temperature massime saranno stazionarie su valori compresi in pianura tra i 19°C di buona parte del Nord, i 22-23°C della Liguria e del Centrosud, mentre in Sicilia, nonostante alcuni acquazzoni, continueremo a toccare punte di 26-27°C. E se sabato sarà più soleggiato che piovoso, da domenica pomeriggio tornano i temporali specie nel pomeriggio su tutta la fascia appenninica, sulle Alpi e sulle Prealpi. “Ma qualche scroscio d’acqua potrebbe invadere anche le pianure adiacenti”, conclude Tedici. Infine da lunedì è previsto un graduale peggioramento ad iniziare dal Sud. Nel dettaglio: – Giovedì 8. Al Nord: instabile con rovesci e schiarite. Al Centro: alternanza di piogge e schiarite. Al Sud: variabile. – Venerdì 9. Al Nord: rovesci e schiarite anche ampie. Al Centro: soleggiato. Al Sud: peggioramento con piogge e rovesci. – Sabato 10. Al Nord: spesso soleggiato, qualche rovescio sui monti. Al Centro: più soleggiato che piovoso. Al Sud: soleggiato e più caldo. – Tendenza: domenica con più sole e isolati rovesci, peggiora da lunedì.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA