Pizzul: il ricordo del Catania, emozionava con misura e sobrietà

CATANIA, 05 MAR – “Icona del giornalismo sportivo e voce storica della Nazionale: è l’immagine ricorrente di Bruno Pizzul, scomparso oggi. Da telecronista delle gare degli azzurri fu amato e apprezzato per lo stile della cronaca e per la capacità di esprimere l’emozione di tutti, con un’impeccabile misura di partecipazione e sobrietà”. Così il Catania Football club sulla scomparsa del giornalista che, da calciatore, vestì la maglia rossazzurra dal 1958 al 1960. Pizzul, sottolinea la società etnea, “ricordando la sua esperienza ha sempre speso con grande affetto parole splendide per la nostra città e per i nostri colori”. “Catania Football club – conclude la nota – condivide il dolore del mondo del calcio italiano ed esprime sentite condoglianze alla famiglia Pizzul”.

