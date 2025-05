Playoff Nba: Lakers eliminati, LeBron ‘futuro? Devo riflettere’

agenzia

Passa Minnesota, Houston batte Golden State: si va a gara 6

ROMA, 01 MAG – I Lakers di LeBron James e Luka Doncic sono stati eliminati al primo turno dei playoff Nba. Esce di scena subito il quintetto di Los Angeles, battuto in casa 103-96 da Minnesota che si aggiudica la serie per 4-1. I Timberwolves, che hanno potuto contare su un super Rudy Gobert protagonista in campo con 27 punti e 24 rimbalzi, ora nella semifinale di Conference sfideranno Houston o Golden State. I Rockets intanto in gara 5 hanno superato 131-116 gli Warriors che guidano la serie 3-2. Si chiude così per Doncic la prima mezza stagione con la maglia gialloviola: problemi alla schiena nel finale per la star del basket e diversi errori a canestro. LeBron James termina la sua 22/a stagione in Nba (a 40 anni) con una eliminazione al primo turno e poche certezze sul futuro. “Non ho la risposta”, ha detto un evasivo LeBron quando gli è stato chiesto per quanti altri anni pensa di giocare. Lo scorso luglio The King ha firmato un nuovo contratto biennale con i Lakers, del valore stimato di 100 milioni di dollari; il secondo anno (52 milioni di dollari) sarà a sua discrezione. “Mi siederò con mia moglie, la mia famiglia e parlerò anche con me stesso per capire per quanto tempo voglio continuare a giocare. Vedremo”, ha aggiunto.

