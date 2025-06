agenzia

Roma, 28 giu. È iniziato con un ricordo delle vittime della tragedia di Ustica e della strage di Bologna il primo congresso del partito liberaldemocratico che si svolge a San lazzaro di Savena in provincia di Bologna. Ora sono in corso gli adempimenti statutari per l’organizzazione dei lavori e l’elezione degli organismi dirigenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA