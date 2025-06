Pld: Marattin, ‘diciamo cosa facciamo, non cerchiamo figurine come Franceschini’

agenzia

Roma, 28 giu. “Oggi è arrivato Franceschini e dice: il centro del centrosinistra è Onorato, però forse anche Manfredi, però forse anche la Salis e prima forse c’era Ruffini e forse c’era Sala. Continuano a giocare a ‘Indovina chi’. Dario, da ferrarese a ferrarese: ma perchè non parti mai dicendo che cosa volete fare e parti da sempre da chi è la figurina da mettere lì? Sanno benissimo che se la prendono così è chiaro che là non c’è nessun progetto di governo possibile: nè sul mercato del lavoro, nè sulla politica estera, nè sulla politica industriale. Noi siamo partiti dal dire chi siamo, che vogliamo e che analisi facciamo della politica italiana”. Lo ha affermato il segretario del Partito liberaldemocratico, Luigi Marattin, in occasione del primo congresso del partito.

